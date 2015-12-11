Карпин: «За пять месяцев в «Торпедо» увидел непрофессионализма больше, чем за пять лет в «Спартаке»

Главный тренер "Торпедо" Валерий Карпин об околофутбольных проблемах, с которыми ему приходится сталкиваться в работе, а также о том, что не испытывает разочарования от работы с клубом из Армавира.

"В "Торпедо" не разочаровался, все только начинается. Что будет тяжело, предполагал изначально. Лучше работать, чем сидеть и ждать. Это опыт, другой абсолютно уровень. Работать тоже интересно. Надежда была, что окажемся не так низко. Задача – не вылететь в этом сезоне. Дождались зимнего трансферного окна – и будут изменения.

Если сравнивать уровень футболистов "Торпедо" с людьми из "Мальорки" или "Спартака" – он разный. Интересно было посмотреть, как работают, воспринимают подсказы, задания.

Не раз были моменты, когда думал все бросить. Много моментов было, но они не связаны непосредственно с футболом. За эти четыре-пять месяцев случаев, мягко говоря, непрофессионализма, было больше, чем в "Спартаке" за все пять лет. А жестче говоря – пьянство. И даже в предыгровой день. Может, в ФНЛ в других командах и по-другому, но здесь мы столкнулись и с этим. И смысл в теориях, занятиях, тактиках, когда люди не делают того, что должен делать футболист вне зависимости от его уровня?

Были санкции, безусловно. И в конце концов по окончании первой части чемпионата 13 человек команду покинули. Сейчас осталось 16, но возможны еще изменения", – сказал Карпин.