«Спартак» не хочет отдавать Мовсисяна в клуб МЛС

Московский «Спартак» не хочет отдавать нападающего Юру Мовсисяна в аренду «Реал Солт-Лейк».

«На данный момент «Реал Солт-Лейк» ведет переговоры со «Спартаком» относительно аренды Мовсисяна. Североамериканский клуб готов выплачивать большую часть зарплаты футболиста, которая, по данным СМИ, составляет 2,2 миллиона евро. Руководство российской команды рассматривает только вариант с продажей игрока. Из-за большой зарплаты футболиста на данный момент спрос на него небольшой», - сообщает источник.