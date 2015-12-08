РФС запретил «Амкару» и «Ростову» регистрировать новичков

Во вторник в Доме футбола состоялось заседание палаты по разрешению споров РФС. По его результатам "Амкару" и "Ростову" временно запрещено регистрировать новичков. Пермский клуб наказан за неисполнение решения комитета по статусу игроков от 10 июня, а "Ростов" обязали рассчитаться с бывшим защитником клуба Хрвое Миличем, а также необходимо выплатить неустойку вратарю Антону Амельченко и задолженность "Рубину" по трансферу Сердара Азмуна.
«Рубину» должны возместить задолженность по трансферу Тараса Бурлака "Крылья Советов". Самарцы также обязаны выплатить неустойку за просрочку трансферной выплаты "Зениту" за хавбека Айзера Аббасова.
Источник: РФС