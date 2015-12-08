РФС запретил «Амкару» и «Ростову» регистрировать новичков

Во вторник в Доме футбола состоялось заседание палаты по разрешению споров РФС. По его результатам "Амкару" и "Ростову" временно запрещено регистрировать новичков. Пермский клуб наказан за неисполнение решения комитета по статусу игроков от 10 июня, а "Ростов" обязали рассчитаться с бывшим защитником клуба Хрвое Миличем, а также необходимо выплатить неустойку вратарю Антону Амельченко и задолженность "Рубину" по трансферу Сердара Азмуна.

«Рубину» должны возместить задолженность по трансферу Тараса Бурлака "Крылья Советов". Самарцы также обязаны выплатить неустойку за просрочку трансферной выплаты "Зениту" за хавбека Айзера Аббасова.