Драгович: «Некоторые израильские футболисты, возможно, никогда не видели снег»

Защитник киевского "Динамо" Александар Драгович в преддверии матча шестого тура группового турнира Лиги чемпионов против "Маккаби" отметил, что команда Сергея Реброва максимальна мотивирована на эту встречу.

"Я уже смотрел прогноз погоды в интернете, в день игры с "Маккаби" погода в Киеве будет хорошая. Однако если снег и будет, это пойдет нам на пользу, некоторые израильские футболисты, возможно, никогда его и не видели. Мы очень мотивированы победить в этом матче и впервые за много лет вывести "Динамо" в плей-офф, но нам очень будет не хватать наших болельщиков", - сказал футболист.