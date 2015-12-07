Акинфеев: «Называем Думбия дедом»

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал, что в клубе больше всего подшучивают над форвардом Сейду Думбия.

"Раньше над Чепчуговым. Но сейчас Чепу "отпустили". Теперь переключились на Думбия. Постоянно называем Сейду дедом, говорим, что он бегать не может, вечно задыхается. Когда Сейду вернулся из "Ромы", то передвигался по базе только на скейтборде, который сам едет. Даже в столовую так заезжал! Ну мы и прикалывались, что он уже даже пройти 100 метров не может (смеeтся)", — сказал Акинфеев.