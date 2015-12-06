Алханов: «Предложений по Иванову в «Терек» не поступало»

Вице-президент «Терека» Хайдар Алханов прокомментировал слухи о возможном переходе в другой клуб полузащитника грозненской команды Олега Иванова.

«На данный момент никаких предложений по Олегу Иванову в «Терек» не поступало. По крайней мере, по моим сведениям. Слухи о его будущем ходят постоянно. Сколько лет об этом уже говорят, но ни один клуб к нам пока не обращался», - сообщил Алханов.

Иванов в текущем сезоне принял участие в 18 матчах за "Терек" и имеет на своем счету восемь голевых передач. Трансферная стоимость 29-летнего россиянина оценивается в 3 миллиона евро.