Талалаев: «Рубин» заслужил ничью»

Наставник нижегородской "Волги" Андрей Талалаев высказал свое мнение по поводу закономерности результата матча 17-го тура РФПЛ между «Рубином» и «Спартаком» (2:2), а также прокомментировал эпизод со столкновением вратаря казанцев Рыжикова и хавбека красно-белых Промеса.

«Отступать "Рубину" было некуда. Все понимали, что с таким составом нужно двигаться вперед. Посмотрите на их настрой: все очки в последних матчах вырываются в борьбе. И сегодня они заслужили ничью. На старте все ждали другого "Рубина". Мы все – заложники своих ожиданий, отсюда и пошли смены тренеров и так далее. Нужно ли было давать красную Рыжикову? По мне – да», – заявил Талалаев в эфире телеканала "Матч ТВ".