Черевченко: «Недотерпели, претензий к ребятам нет»

Главный тренер «Локомотива» Игорь Черевченко прокомментировал исход матча 17-го тура РФПЛ против «Динамо» (2:2).

– Пропустили со стандарта на последних секундах. Потеря концентрации. Стандартные положения в современном футболе имеют важнейшее значение. Можно сказать, что недотерпели, хотя претензий к ребятам нет. После невыразительного первого тайма переломили ход игры, забили два гола. Но что случилось, то случилось.

– Что с Тарасовым?

– Получил травму. Решили поберечь Дмитрия. Выпустили Миранчука, а Коломейцев опустился в опорную зону — эта позиция ему хорошо знакома.

– Приход Габулова в штрафную не смутил?

– Нет, мы же не персонально играем.

– Касаев в последнее время нечасто появлялся в составе.

– Он был травмирован и сейчас набирает форму. Тренировочный процесс и игровой ритм — разные вещи. У нас еще две игры, думаю, все будет нормально, — сказал Черевченко.