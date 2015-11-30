Джеррард вернулся в «Ливерпуль»

Полузащитник "Лос-Анджелес Гэлакси" Стивен Джеррард вернулся в Англию на время межсезонья в МЛС. Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп признался, что Джеррард будет тренироваться с командой, но не сможет принимать участие в играх.

«Джеррард – это настоящая легенда «Ливерпуля», но у него есть контракт с «Лос-Анджелес Гэлакси». Поэтому я сказал ему, что он может прийти в любое время, тренироваться с нами и делать все, что посчитает нужным. Двери «Ливерпуля» для него всегда открыты», - признался Клопп.