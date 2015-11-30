Кокорин не сыграет с «Локомотивом»

Форвард «Динамо» Александр Кокорин получил травму. Он вынужден будет пропустить сегодняшнее дерби с «Локомотивом«. В следующем матче против «Анжи» 4 декабря, который станет для «Динамо» последним в этом году, его появление на поле также маловероятно.

В текущем сезоне Кокорин принял участие в восьми матчах Премьер-лиги, в которых забил четыре гол. Матч 17-го тура российской Премьер-лиги «Динамо» – «Локомотив» состоится в понедельник, 30 ноября, в 19:00 по московскому времени.