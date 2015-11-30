Гамула: «Против нас играл один из лидеров РФПЛ»

Старший тренер молодежного состава «Ростова» Игорь Гамула считает, что против них сыграл очень сильный состав «Краснодара».

«На итоговом результате сказалось несколько факторов. Во-первых, ребята не приспособились к полю. Мы тренируемся на синтетике, а играли сегодня на травяном газоне не лучшего качества. Поле не держало игроков, из-под их бутс все время вылетали куски дерна. Во-вторых, против нас выступал не дубль «Краснодара», а вторая команда, которая идет в числе лидеров второй лиги. Видно, что это боевой, обученный, хорошо физически готовый коллектив. Против такого соперника требовалось проявлять двойное усилие», – сказал Гамула.