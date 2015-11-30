Агент Дугласа: «Могу вести переговоры только с турецкими и российскими клубами»

Агент бразильского защитника днепропетровского "Днепра" Дугласа Малик Арутюнов сообщил, что в его клиенте заинтересованы турецкие гранды и другие европейские клубы.

"Я могу вести переговоры только с российскими и турецкими клубами. Насколько мне известно, в моем клиенте заинтересован "Лацио", но серьезных шагов не предпринималось. Аренда? Тут "Днепру" решать. Сейчас в нем заинтересованы три клуба: "Галатасарай", Фенербахче" и "Бешикташ". Один из клубов уже послал официальный запрос. Это я могу сказать", – сказал Арутюнов в интервью LaLazioSiamoNoi.it