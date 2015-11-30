Худжамов: «Может быть, на коленях надо проползти или поехать пикетировать в Москву»

Вратарь «Металлиста» Рустам Худжамов рассказал о бойкоте в клубе из-за задержек по зарплате.

«Может быть, на коленях надо проползти и поехать в Москву пикетировать, но там же собираться больше троих человек вместе нельзя – сразу упакуют. Надеемся на человека, который придет, может быть, кто-то захочет купить «Металлист», и они договорятся, чтобы долги пошли в счет оплат», – сказал Худжамов.

Добавим, что владелец «Металиста» Сергей Курченко объявлен в Украине в розыск и находится в Москве.