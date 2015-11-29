Газизов: «Кротов – это российский футболист очень серьезного уровня»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов лестно высказался об игре форварда команды Вячеслава Кротова.

«Кротов – это российский футболист очень серьезного уровня. У нас он играет несколько в другой позиции, а не так, как он действовал в «Спартаке». Мне кажется, здесь он раскрывает все свои лучшие качества. Поэтому для нас это мощнейшее приобретение. Я надеюсь, что и дальше Слава будет нам помогать. То, что его приглашение себя оправдало, это видно по игре. Можно сказать, что для «Уфы» это огромный трансфер и мы попали в десятку. В течение двух трансферных окон «Спартак» имеет право вернуть его обратно. Это прописано в контракте игрока. Не опасаюсь ли я, что «Спартак» попробует вернуть Вячеслава Кротова? А что мне опасаться? Если «Спартак» захочет, он это сделает. У него есть это право. Я просто хочу сказать, что чрезвычайно рад тому, что у нас есть этот молодой и очень перспективный футболист, который обладает всем набором необходимых качеств. Более того, он еще и нашим болельщикам нравится», – сказал Газизов.

В текущем розыгрыше РФПЛ 22-летний игрок сыграл восемь матчей, отметившись двумя забитыми мячами.