Мэр Гента боится пьяных русских болельщиков

Мэр Гента Даниэль Термон объяснил свое решние не пускать на стадион болельщиков «Зенита» в домашней игре шестого тура Лиги чемпионов. По словам чиновника, он не хочет, чтобы российские болельщики беспокоили граждан города во время зимнего фестиваля.



«Если вспомнить прошлые матчи, то переполох с болельщиками («Зенита») гарантирован. А у нас такого не бывает. Они забронировали все отели в центре города, а в это время у нас начнется зимний фестиваль. Мы не хотим, чтобы нас беспокоили пьяные русские.У нас нет таких законов, как во Франции. Там болельщикам «Гента» запретили въезд в Лион, пригрозив арестом. Мы так не можем», – цитирует Термона Het Laatste Nieuws.