Главный тренер «Баварии» Хосеп Гвардиола летом может возглавить «Манчестер Юнайтед». Сообщается, что испанец не намерен продлевать свой контракт с мюнхенским клубом. Ранее президент «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге заявил, что вопрос о будущем Гвардиолы в клубе решится до конца года.

Если испанец согласится на предложение «МЮ», манкунианцам придется выплатить Луи ван Гаалу около 7 миллионов евро компенсации за досрочный разрыв контракта, который рассчитан до лета 2017 года.

Напомним, ранее сообщалось, что на Гвардиолу претендуют «Манчестер Сити» и «Арсенал».