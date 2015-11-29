Ловчев: «Орлов увидел горящие глаза Вилаш-Боаша. У него они только на судей горят»

Эксперт Евгений Ловчев прокомментировал поражение «Зенита» (1:4) в Грозном от «Терека» в матче 17-го тура РФПЛ.

«Провал «Зенита» – это продолжение старой темы, когда тренер вместо того, чтобы увидеть, что его команда просто плоха, начинает критиковать все вокруг. А на самом деле он должен разобраться, почему она вдруг перестала играть.

Момент злобы ведь показателен. Тот самый, когда Хави Гарсия отправил мяч на трибуны, рассердившись, что не вышел Лодыгин. Очевидно, что совсем не в порядке атмосфера в команде.

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Ноль ударов в створ первом тайме у «Зенита». Но не в связке Халк – Дзюба дело. Дело в отношении и настрое. Питер настраивается худо-бедно еще как-то на ЦСКА, на «Краснодар», но совершенно не уважает команды низшей половины турнирной таблицы. Хотя там последнее время очень много сюрпризов, которые совсем не настораживают «Зенит».

Геннадий Сергеевич Орлов увидел после игры горящие глаза тренера. Не знаю. По-моему, у него они только на судей горят», – сказал Ловчев.