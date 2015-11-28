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    Игнашевич и Березуцкий не отправились на матч с «Анжи»

    ЦСКА вылетел в Махачкалу на матч 17-го тура Российской футбольной Премьер-лиги против "Анжи", который состоится завтра, 29 ноября, и начнется в 15:00 по московскому времени. Из-за травм встречу пропустят защитники: Сергей Игнашевич, Василий Березуцкий и Георгий Щенииков.

    На игру красно-синие отправились в следующем составе: вратари Акинфеев, Чепчугов; защитники А. Березуцкий, Набабкин, Васин, Фернандес, Чернов; полузащитники Вернблум, Дзагоев, Тошич, Миланов, Б. Натхо, Цауня, Головин; нападающие Муса, Думбия, Панченко.

    Источник: ПФК ЦСКА

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    28.11.2015 16:51
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +111

      lifter025 29 ноября 2015, 03:16

      все,хана им!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8

      Нигма 28 ноября 2015, 19:47

      Два деда дибила

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -29

      Сумкин Сын 28 ноября 2015, 19:24

      Это хорошо!

      -1
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