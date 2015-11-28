«Рома» планирует расстаться с Руди Гарсией

Руководство «Ромы» рассматривает вариант с увольнением главного тренера команды Руди Гарсии. Сообщается, что его место может занять наставник «Сассуоло» Эусебио Ди Франческо.

Это произойдет в том случае, если по итогам нынешнего сезона «Рома» не сумеет добыть ни одного титула. Утверждается, что руководство «волков» уже имеет предварительное согласие Ди Франческо, который с 1997 по 2001 год защищал цвета «Ромы» в качестве футболиста.

На данный момент римляне идут на четвертом месте в турнирной таблице.