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Нету: «Мы уже сотворили историю»

27 ноября 2015, 14:15
3

Защитник «Зенита» Луиш Нету признался, что уже после матча в Валенсии, он и его партнеры осознали возможность пройти весь групповой этап Лиги чемпионов на высоком уровне.

«Для меня крайне важно понимать, правильно ли я все делаю на поле, и что о моих действиях думают болельщики. Разумеется, в первую очередь, я счастлив, что нам удалась эта потрясающая победа над «Валенсией». Мы пять раз праздновали успех в пяти матчах Лиги чемпионов. Ну и конечно, я удовлетворен и тем, как сыграл сам, и очень счастлив, что моя игра понравилась болельщикам и специалистам.

Когда мы только начинали свой путь в этом розыгрыше, то понимали, что нынешний сезон должен стать особенным и очень важным. Мы стремились поставить имя «Зенита» в один ряд с лучшими командами Европы. После финального свистка в Валенсии мы поняли, что способны пройти весь групповой раунд на высоком уровне. И мы сделали это, каждый из нас продемонстрировал свой уровень, командный дух, все ребята бились до конца.

Сейчас, когда нам остается один матч, я уверен, что любой из футболистов «Зенита» желает выиграть и его тоже. Да, мы уже сотворили историю, но если сможем победить в шести матчах из шести, это будет изумительный результат для нас, клуба, наших болельщиков, города», – заявил Нету.

Напомним, что последний матч группового этапа Лиги чемпионов «Зенит» проведет 9 декабря на выезде против «Гента». На данный момент команда из Санкт-Петербурга имеет на своем счету пять побед в пяти матчах.

Источник: Радио «Зенит»
Лига чемпионов Лига чемпионов Зенит Нету Луиш
Комментарии (3)
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somn
1448623618
Нету молодец, Отработал весь матч на высоком уровне.
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Eleksel
1448627269
Почаще бы Нету так играть)))Удачи!!!
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skipushkach
1448639520
Желаю повторить рекорд Спартака и даже улучшить его(продолжить победную серию)
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