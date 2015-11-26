Аллегри: «У «Ювентуса» была очень сложная, если не самая сложная группа в Лиге чемпионов»

Главный тренер «Ювентуса« Массимилиано Аллегри остался крайне доволен победой над «Манчестер Сити», что позволило его команде досрочно обеспечить себе выход в плей-офф Лиги чемпионов.

«Я должен поздравить парней с выходом из группы за тур до финиша. У нас очень сложная, если не самая сложная группа в Лиге чемпионов. Тут и мехенгладбахская «Боруссия», блистательно отыгравшая прошлый сезон в бундеслиге, и очень сильный «Сити», и победитель двух последних розыгрышей Лиги Европы. Поклон моим парням. Я в шестой раз подряд попадаю в плей-офф, я не хотел останавливаться на цифре пять. Спасибо ребятам за подарок.

«Юве» выиграл три кряду матча в чемпионате, и это должно быть для нас нормой. Теперь прошли дальше в Лиге чемпионов, а это всегда непросто.

Будучи тренером, я должен принимать решения. Очень приятно, что отличную игру провел Алекс Сандро, что на славу поработал вышедший на замену Патрис Эвра, который очень опытен. Я могу положиться на них обоих. Один футболист не может отыграть 50 матчей за сезон, поэтому мы должны рассматривать разные варианты ротации состава.

В этом матче опасные моменты возникали у обоих ворот. Мы могли забить второй гол, но сразу перед этим они могли сделать счет 1:1. Это была отличная игра на высочайшем уровне. До сегодняшнего вечера шансы на выход из группы сохраняла также «Севилья», поэтому сегодня был определенный риск, тем более что «Сити» – одна из лучших команд Европы. Могло случиться так, что все бы решалось в Севилье, а потому я рад, что мы добыли эту победу», – заявил Аллегри.

Напомним, что матч пятого тура группового этапа Лиги чемпионов «Ювентус» – «Манчестер Сити» закончился со счетом 1:0.