Думбия: «Теперь будем бороться за Лигу Европы»

Нападающий ЦСКА Сейду Думбия поделился впечатлениями от матча пятого тура Лиги чемпионов против «Вольфсбурга», в котором армейцы уступили со счетом 0:2. После этого поражения ЦСКА потерял шансы на попадание в 1/8 финала ЛЧ.

«Это был матч как матч. Ничего нового нет. Мы упустили свои шансы и проиграли, вот и все. После первого пропущенного мяча мы не опустили руки, вот после второго мяча все стало понятно. Теперь мы будем бороться за Лигу Европы. Все соревнования важны. И Лига Европы тоже. Любой турнир важен для нас. Мы будем бороться», – говорит Думбия.