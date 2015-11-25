Березуцкий: «С «Вольфсбургом» обязательно надо брать три очка»

Защитник ЦСКА Алексей Березуцкий считает матч с «Вольфсбургом» важнейшим, в котором обязательно нужно добиваться победы, чтобы продолжить борьбу за выход в плей-офф Лиги чемпионов.

«Группа достаточно ровная, не считая «Манчестер Юнайтед». Британцы выделяются по игре и по составу, но и они потерпели поражение в первом туре в Эйндховене. А с остальными соперниками уж точно можно и нужно играть на равных. Сейчас ситуация для ЦСКА нельзя сказать что хорошая, но совершенно удовлетворительная. Мы имеем игру дома с «Вольфсбургом», в которой обязательно надо брать три очка. И это как минимум не фантастическая цель, все реально.

Дело сейчас не в очках, а в том, какие игры у нас остались. Помимо «Вольфсбурга» предстоит еще один важнейший матч, с ПСВ. Голландцы дома играют превосходно, но о них мы подумаем потом. В любом случае отталкиваться будем от результата, достигнутого в пятом туре в Москве. Вообще, было бы удивительно, если бы мы или еще кто-то вышел дальше после четырех туров. Происходит ровно то, что и должно происходить в этой группе.

По первой игре очень понравился Дракслер, он многое умеет на поле, действительно выделялся на общем фоне. Немцы тоже неплохо контролируют мяч, у них хороший подбор игроков. Но опять же, «Вольфсбург» не та команда, с которой нельзя было бы играть в свой футбол. Все в наших руках, и это очень здорово», – сказал Березуцкий.

Напомним, что матч пятого тура группового этапа Лиги чемпионов ЦСКА – «Вольфсбург» состоится в среду, 25 ноября, в 20:00 по московскому времени.