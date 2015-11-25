«Манчестер Юнайтед» - «ПСВ Эйндховен». Онлайн-трансляция

Сегодня «Манчестер Юнайтед» примет на «Олд Траффорд» голландский «ПСВ».

Англичане проиграли предыдущую встречу с "ПСВ", но сегодня они смогут рассчитывать на помощь капитана Уэйна Руни и нападающего Антони Марсьяля, которые не участвовали в предыдущем матче своей команды.

У читателей "Бомбардира" есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет "НТВ-Плюс", и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку "видео" и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: "Бомбардир" будет вести текстовую трансляцию матча "Манчестер Юнайтед" - "ПСВ Эйндховен". Комментатор - Андрей Ерофеев. Начало в 22:45. Не пропустите!