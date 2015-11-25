Василий Березуцкий: «Не важно, сколько пропускает ЦСКА, главное – победы»

Защитник ЦСКА Василий Березуцкий считает, что антирекорд голкипера Игоря Акинфеева, который пропустил в 35 матчах Лиги чемпионов подряд, не имеет значения.

«Эта статистика, по большому счету, никому неинтересна. Президент клуба и генеральный директор спрашивают с нас за результат, а не за то, сколько матчей подряд мы пропускаем. Есть задачи, которые мы должны выполнить. И мы стараемся их выполнить. Пускай мы будем пропускать еще хоть 30 туров, если при этом будем выигрывать — 5:4, 10:9.



У нас есть шансы на выход из группы, ближайший матч очень важен. Что касается вопроса о том, мечтаем ли мы о победе в Лиге чемпионов, то, наверное, нам сейчас не по силам выиграть этот турнир. Но любому спортсмену нужно стремиться пройти как можно дальше», — сказал Березуцкий.