Силва: «Гордимся, что находимся в шаге от плей-офф»

Главный тренер «Олимпиакоса« Марко Силва уверен, что его команде предстоит тяжелый матч против «Баварии» в рамках Лиги чемпионов.

«Наши действия будут зависеть от того, что позволит нам соперник. Мы ждем тяжелого и напряженного матча, но постараемся добыть хотя бы ничью. Впереди у нас первый матч за 16 дней. Должно быть, за это время мы потеряли игровой ритм, но подготовились хорошо. Настрой боевой. Без сомнений, «Бавария» – одна из лучших команд в мире. У нас сложная задача, но я не чувствую дополнительного давления.

Я хочу увидеть волю ребят, их бойцовские качества. Ничто не сможет разрушить ту позитивную атмосферу, которую мы создавали в команде неделями, а то и месяцами. Мы гордимся, что находимся в шаге от выхода в плей-офф. От 1/8 финала нас отделяет всего одно очко», – заявил Силва.

Напомним, что матч пятого тура группового этапа Лиги чемпионов «Бавария» – «Олимпиакос» состоится во вторник, 24 ноября, в 22:45 по московскому времени.