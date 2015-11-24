Тошич: «У ЦСКА есть шансы на выход из группы»

Полузащитник ЦСКА Зоран Тошич считает, что матч пятого тура Лиги чемпионов против «Вольфсбурга» станет решающим для армейцев с точки зрения борьбы за выход из группы.

«Шансы на выход у нас есть. Думаю, матч с «Вольфсбургом» будет решающим: если мы победим, то сможем рассчитывать на плей-офф, а если нет, то все для нас законичтся. Настрой на матч у нас хороший. Думаю, мы справимся с «Вольфсбургом», – говорит Тошич.

Напомним, в рамках первого тура ЛЧ москвичи уступили «волкам» со счетом 0:1. Матч ЦСКА – «Вольфсбург» состоится в среду 25 ноября, начало – в 20.00.