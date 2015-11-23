Мурильо: «Стараюсь пользоваться своими возможностями»

Защитник «Интера« Джейсон Мурильо стал автором гола в ворота «Фрозиноне«. Сам игрок признался, что старается забивать при каждой возможности.

«Не секрет, что защитнику не так просто забить гол. В последний раз мне это удавалось сделать в матче за сборную. Но если появляется такая возможность, то я стараюсь ей воспользоваться. В чем заключается секрет «Интера»? Каждый из нас понимает то, что нужно команде. И усердно работает для достижения победы», – сказал Мурильо.

Напомним, что матч 13-го тура Серии А «Интер» – «Фрозиноне» закончился со счетом 4:0.