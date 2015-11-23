Манчини: «Впереди еще долгий путь»

Главный тренер «Интера» Роберто Манчини не торопится называть свою команду фаворитом в борьбе за чемпионское звание после победы над «Фрозиноне».

«В чемпионате есть четыре команды, которые укомплектованы лучше нас. Отсюда у них и большие шансы выиграть скудетто. Но я рад, что мы сейчас возглавляем таблицу. Хотя впереди еще долгий путь. Я не считаю, что матч с «Наполи» станет определяющим в чемпионской гонке», – признался Манчини.

Напомним, что матч «Интер» – «Фрозиноне» закончился со счетом 4:0.