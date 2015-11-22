Аленичев: «С Зе Луишом еще надо работать»

Главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев после матча 16-го тура РФПЛ с «Краснодаром» (3:2) поделился мненим об игре нападающего своей команды Зе Луиша. 24-летний форвард не отметился результативными действиями в прошедшей встрече, проведя на поле 81 минуту.

«Нападающий должен забивать. Раз Зе Луиш не забил, значит, не справился. Но уже хорошо, что он имел моменты. 3-4 момента у него было. Будем работать. Он пропустил большой отрезок времени», – сказал Аленичев в эфире «Матч ТВ».