Серия А. «Фиорентина» ушла от поражения в матче с «Эмполи» и другие результаты

Завершился ряд встреч 13-го тура итальянской Серии А. "Фиорентина", уступая в два мяча, сумела уйти от поражения в домашнем матче с "Эмполи" за счет дубля хорватского нападающего Николы Калинича во втором тайме. Также стоит отметить остросюжетную развязку матча в Генуе, где за добавленные к основному времени матча минуты исход встречи менялся дважды. В итоговом счете победу одержали хозяева, а решающий мяч оказался на счету форварда "Дженоа" Леонардо Паволетти.

Чемпионат Италии. Серия А. 13-й тур

Аталанта – Торино – 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – Бово, 52.

Карпи – Кьево – 1:2 (0:2)

Голы: 0:1 – Инглесе, 8; 0:2 – Меджорини, 14; 1:2 – Гамберини, 61 (в свои ворота).

Фиорентина – Эмполи – 2:2 (0:2)

Голы: 0:1 – Ливайя, 18; 0:2 – Бюхель, 27; 1:2 – Калинич, 55; 2:2 – Калинич, 61.

Дженоа – Сассуоло – 2:1 (0:0)

Голы: 1:0 – Ринкон, 51; 1:1 – Ачерби, 90; 2:1 – Паволетти, 90.

Лацио – Палермо – 1:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Голданига, 21; 1:1 – Кандрева, 69 (с пенальти).

Удинезе – Сампдория – 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – Баду, 34.