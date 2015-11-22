Гордеев: «Сумели перемолоть «Динамо» в концовке»

Главный тренер «Мордовии» Андрей Гордеев рассказал о своих первых впечатлениях после ничейной игры с московским «Динамо» (1:1) в 16 туре чемпионата России.

«Непростой матч. Нелогичные мячи всегда выбивают из колеи чуть-чуть. Несмотря на это, смогли перестроиться и второй тайм провести с большим давлением, упростив игру свою немного, и в целом это принесло нам результат. Конечно, всегда ждешь большего, но ребятам надо отдать должное, что смогли отыграться по такому непростому матчу.

Благодарен ребятам за то, что вытерпели, потому что непростой первый тайм для нас получился. Соперник очень грамотно играл, матч очень сложный был. Надо высказать удовлетворение от того, что мы сумели переиграть, перемолоть соперника в концовке. Это дорогого стоит», – сказал Гордеев в эфире телеканала «Наш Футбол».