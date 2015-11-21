Дзюба установил личный рекорд

Нападающий «Зенита» и сборной России Артем Дзюба отличился в матче 16-го тура РФПЛ против «Урала» (3:0) и тем самым установил личный рекорд по голам, забитым в течение одного сезона. Об этом сообщает «История «Зенита»

Этот гол стал для Дзюбы 20-м. На его счету восемь мячей в РФПЛ, четыре – в Лиге чемпионов, два – в Кубке России и шесть – в матчах за сборную России.

До этого лучшим достижением Дзюбы были 19 голов, забитых им в сезоне-2013/14 во время выступления за «Ростов».