«Амкар» — «Рубин»: стартовые составы

Стали известны стартовые составы команд на стартовый матч 16-го тура РФПЛ между «Амкаром» и «Рубином».

«Амкар»:Селихов, Бутко, Черенчиков, Занев, Джикия, Гол, Огуде, Пеев, Шаваев, Баланович, Салугин.

Запасные: Герус, Идову, Прудников, Арзуманян, Зайцев, Изунна, Йовичич, Анене.

«Рубин»: Рыжиков, Кузьмин, Кверквелия, Камболов, Котуньо, Благо, Кисляк, Оздоев, Набиуллин, Канунников, Девич.

Запасные: Нестеренко, Лемос, Билялетдинов, Шейдаев, Устинов, Сорокин, Ахметов, Эдуардо, Дядюн.