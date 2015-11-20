Брайтенрайтер: «У «Баварии» можно отобрать очки»

Главный тренер «Шальке» Андре Брайтенрайтер верит, что его команда может достойно сыграть против «Баварии» в предстоящем туре Бундеслиги.

«Мы должны сыграть с сердцем и страстью. Мы должны постараться показать безошибочную игру. У меня есть план на матч, однако раскрывать его я естественно не буду. «Бавария» – одна из лучших команд мира, с индивидуально очень сильными игроками. Каждая ошибка будет хладнокровно наказываться.

«Айнтрахт» и «Арсенал» показали, что у «Баварии» можно отобрать очки. Мы ждем этого матча с большим нетерпением. Бенедикт Хеведес снова готов играть. Шина на руке не мешает ему, поэтому он сможет выйти на поле.

Теракты в Париже и отмененный матч в Ганновере, естественно, обсуждались в команде. Мы об этом говорили. Ощущение неприятное, но я верю в предпринятые меры безопасности», – рассказал Брайтенрайтер.

Матч «Шальке-04» – «Бавария» состоится в рамках 13-го тура Бундеслиги в субботу, 21 ноября, в 20:30 по московскому времени.