Гордеев: «Отдавали себе отчет в том, что у «Мордовии» будут сложности»

Главный тренер «Мордовии» Андрей Гордеев подвел итоги выступления своей команды в первом круге чемпионата России.

«Конечно, перед стартом сезона мы понимали, что будет непросто, что мы находимся во временном цейтноте. Нам нужно было за короткий период времени создать новый, боеспособный коллектив. Мы отдавали себе отчет в том, что будут сложности. В итоге так и получилось. Хочется отметить, что руководство клуба понимает ситуацию, и мы чувствуем с их стороны поддержку. Это внушает оптимизм. Да и ребята понимают ситуацию в команде. Это должно дать дальнейшую мотивацию для преодоления сложных моментов. Мы с ними уже сталкивались, но находим в себе силы справляться.

Когда большая группа футболистов покидает клуб в межсезонье, очень тяжело за короткий срок наладить командные взаимодействия и донести до ребят свои требования. Получается разведка боем. Мы отлаживаем свою игру в процессе соперничества с более сильными коллективами. И здесь есть свои сложности. Но меня радует то, как работают ребята, с каким воодушевлением они воспринимают мои идеи», - сказал Гордеев.