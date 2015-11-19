Бышовец: «Карпин не сумел трансформировать свой опыт футболиста в тренерскую профессию»

Заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец выразил мнение, что Валерию Карпину, который на данный момент возглавляет «Торпедо» Армавир, не удалось перенести свой опыт футболиста в тренерскую карьеру.

«Я говорил, как об истинном профессионале, именно о Карпине-игроке. К сожалению, трансформировать опыт футболиста в тренерскую профессию он не сумел. Это совершенно другая работа.

В ней надо много знать, очень серьезно мыслить. И Карпину не удалось показать себя. Хотя у него были отличные возможности добиться результата», – отметил Бышовец.

После 21 тура ФНЛ армавирское «Торпедо» находится на последней строчке в турнирной таблице и имеет в своем активе лишь 12 очков.