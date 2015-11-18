Полузащитник «Зенита» Эсекиэль Гарай восстановился после травмы, которую он получил в матче Аргентина – Бразилия. Хавбек сможет принять участие в ближайшем матче петербургского клуба против «Урала».

- Получать травму всегда неприятно. Ты не можешь помочь своей команде, это даже вызывает чувство какой-то внутренней ярости. Но сейчас я полностью восстановился, тренируюсь вместе со всеми и буду рад выйти на поле уже в ближайшей игре.

- Травма помешала вам сыграть за свою сборную в принципиальной встрече с Бразилией. Смотрели игру по телевизору?

- Да, хотя она и транслировалась глубокой ночью. Это же латиноамериканское клаcсико! Сложный был матч. К сожалению, Аргентина не смогла взять в нем три очка. С другой стороны, этого не сделала и Бразилия.