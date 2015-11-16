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Иванов: «Тереку» надо усилиться»

16 ноября 2015, 15:03

Полузащитник грозненского «Терека» Олег Иванов считает, что для попадания в еврокубки «Тереку» необходимо усилиться.

– Довольны тем, как «Терек» провел первый круг в чемпионате России?
– Да, могу поставить удовлетворительную оценку. По игре мы действительно смотрелись хорошо, но в плане очков могли бы еще добрать. Но в каких-то играх пропускали мячи, благодаря собственным ошибкам. В матче с «Зенитом», например. Мы там сами себе привезли три гола.

– Какая задача стоит перед вашей командой во втором круге первенства?
– Нам и на первый круг ее не озвучивали. Цель перед командой ставится только на конкретный матч. Для выполнения задачи попадания в еврокубки нашей команде нужна более длинная скамейка запасных. У нас есть костяк, но необходима серьезная конкуренция за место в основе. Нам очень важно усилиться в зимний период. Одним составом трудно пройти весь сезон на высоком уровне. Например, на «Краснодаре», ЦСКА, «Зените» не сказывается потеря одного футболиста. Да и игроки там более мастеровитые, чем у нас.

Источник: Eurofootball
Россия. Премьер-лига Россия Ахмат Иванов Олег
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