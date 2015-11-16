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    Тарасов: «Не знаю, что сказать Диарра в такой ситуации»

    Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов рассказал, что не общался с бывшим игроком своей команды Лассана Диарра, двоюродная сестра которого погибла во время теракта в Париже.

    «У меня есть его телефон, но я не звонил Лассу. Не знаю, что говорить в такой ситуации. Соболезнованиями уже ничем не поможешь. В последние полгода с Диарра не говорили. Только когда у него были проблемы с уходом из «Локомотива».

    Что сказал ему напоследок? «Удачи, на связи». Ласс сказал мне: «Будешь во Франции — звони». Никакого негатива по отношению к нему нет. Диарра — великий футболист и доказывает это сейчас. У меня к нему только самые добрые чувства», - сказал Тарасов.

    Источник: Чемпионат.ком

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    16.11.2015 03:28
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