Фанаты сборной Англии споют «Марсельезу» перед игрой с Францией

Болельщики сборной Англии хотят поддержать французов после парижских терактов совместным исполнением гимна Франции.

Акция должна состояться перед товарищеской игрой сборных Англии и Франции, которая пройдет в Лондоне, во время традиционного исполнения гимнов стран, чьи сборные участвуют в матче.

Напомним, проведение этой встречи находилось под вопросом из-за трагических событий в Париже, однако в итоге было решено не отменять игру.

Матч Англия – Франция состоится 17 ноября.