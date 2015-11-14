В теракте возле «Стад де Франс» погибла сестра Диарра

Двоюродная сестра полузащитника сборной Франции и бывшего игрока «Анжи» и «Локомотива» Лассана Диарра погибла во время взрыва возле стадиона «Стад деФранс», где проходил товарищеский матч между сборными Франции и Германии (2:0). Сам Диарра принимал участие в игре.

«В атмосфере террора для всех нас важно оставаться едиными. Мы должны объединиться против ужаса, который не имеет ни цвета, ни религии», – призвал Диарра.

Кроме того, сообщается, что сестра Антуана Гризманна спаслась из захваченного террористами концертного зала.