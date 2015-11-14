Матич: «Оставлю сборную, если некоторые игроки не изменят свое отношение к делу»

Полузащитник лондонского «Челси» Неманья Матич заявил, что обдумывает вариант с уходом из сборной Сербии. На эту мысль его сподвигла игра партнеров в товарищеском матче с командой Чехии.

«Я всегда стараюсь играть образцово, но не все люди следуют моему примеру. Отношение некоторых игроков к сборной неприемлемо. Причем не только на поле, но и за его пределами. Это уже очевидно. Я говорил тренерам, что мое приглашение в сборную не будет иметь смысла, если некоторые футболисты продолжат так относиться к своему делу. Хочется знать, так ли они плохо выглядят в матчах за свои клубы», – поделился мыслями серб.