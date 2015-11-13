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  • В.Березуцкий: «Серия Акинфеева в Лиге чемпионов? Это серия команды»

В.Березуцкий: «Серия Акинфеева в Лиге чемпионов? Это серия команды»

13 ноября 2015, 18:11
3

Защитник московского ЦСКА Василий Березуцкий выразил мнение, что в серии вратаря армейцев Игоря Акинфеева в Лиге чемпионов из 35 матчей подряд с пропущенными голами нет ничего мистического.

«Серия Акинфеева? Мистического ничего нет. В Лиге чемпионов собраны команды очень хорошего уровня. Не стоит относить серию только к Игорю, это серия команды. Но в спорте на эти серии неудачные мы внимания не обращаем. На данный момент перед нами стоит задача выйти в плей-офф Лиги чемпионов. Предстоит самый важный матч, с «Вольфсбургом». Надеюсь, в Москве с немцами сыграем лучше, чем в гостях», - сказал Березуцкий.

Источник: «Советский спорт»
Лига чемпионов Россия ЦСКА Акинфеев Игорь Березуцкий Василий
Комментарии (3)
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hunta
1447443436
Правильно сказал..., будем болеть!
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HardPony
1447447862
прикол в том,что Акинфей уже лет 5 минимум как остановился в развитии вратарского мастерства. уехал бы в свое время в Европу,глядишь сейчас бы уже считали его кубки ЛЧ,а не пропущенные мячи.
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атеист
1490950556
Какая разница чья серия, итог один.
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