В.Березуцкий: «Серия Акинфеева в Лиге чемпионов? Это серия команды»

Защитник московского ЦСКА Василий Березуцкий выразил мнение, что в серии вратаря армейцев Игоря Акинфеева в Лиге чемпионов из 35 матчей подряд с пропущенными голами нет ничего мистического.

«Серия Акинфеева? Мистического ничего нет. В Лиге чемпионов собраны команды очень хорошего уровня. Не стоит относить серию только к Игорю, это серия команды. Но в спорте на эти серии неудачные мы внимания не обращаем. На данный момент перед нами стоит задача выйти в плей-офф Лиги чемпионов. Предстоит самый важный матч, с «Вольфсбургом». Надеюсь, в Москве с немцами сыграем лучше, чем в гостях», - сказал Березуцкий.