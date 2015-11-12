Данни: «Решим, остаться в Питере или поехать куда-нибудь потеплее»

Полузащитник «Зенита» Данни и его супруга Петра признались, что рассматривают возможность переезда в страну потеплее.

«Мы здесь еще на два года. Честно говоря, хочу жить на солнце. Но Санкт-Петербург тоже нравится. Мы не знаем, что будет через год-два», – сказала Петра.

«Да, мы пока не знаем. Контракт еще на два года. Мои сыновья играют здесь в футбол. А самое важное для нас — быть всем вместе. Посмотрим, что будет лучшим решением для нас в будущем — остаться здесь еще на год-два или поехать куда-нибудь, где потеплее, чтобы дети смогли играть в футбол и учиться», – сказал Данни.