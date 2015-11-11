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    Терентьев: «Зенит» не замечает своих воспитанников»

    Защитник «Ростова» Денис Терентьев рассказал, почему ему пришлось покинуть «Зенит», воспитанником которого он является, и перебраться в Ростов-на-дону.

    «Я бы сказал так: молодым питерским футболистам не оказывается должного доверия, «Зенит» не проявляет необходимой заинтересованности. Все понимают, что тренер не станет рисковать и выпускать на поле молодого игрока, когда в его распоряжении есть более подготовленный, опытный, сформировавшийся иностранный футболист. Вот поэтому ребята и уезжают из Санкт-Петербурга, стремясь доказать свою состоятельность вдали от родного города. Но кто знает, может, когда-нибудь и вернутся времена, когда «Зенит» вновь станет замечать своих воспитанников. Ведь многие из тех, кто уехал несколько лет назад – в первую очередь Антон Соснин и Сергей Петров – находятся на виду в хороших командах.

    Сейчас, находясь в «Ростове», я многое переосмысливаю. Например, мне сложно представить, что какой-нибудь игрок из дубля моей нынешней команды вдруг придет на место твердого игрока основного состава. Аналогичная ситуация была и в «Зените». Да, кому-то может быть предоставлена возможность проявить себя – как, например, Леше Евсееву в матче с «Локомотивом». Он неплохо вошел в игру, имел хороший момент для взятия ворот. Кто знает, забей Леша мяч после удара с левой ноги, его шансы закрепиться в основе могли возрасти. Получилось же пробиться в основной состав «Зенита» у Алексея Ионова! В любом случае молодому игроку необходимо доверие. Но, повторюсь, «Зениту» проще пойти по иному пути. Впрочем, молодежи необходимо много работать и постоянно доказывать свое право играть в главной команде. Тогда их старания будут вознаграждены», - отметил Терентьев.

    Источник: Бобсоккер

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    11.11.2015 18:23
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +300

      Zeff 12 ноября 2015, 11:02

      Такова политика клуба. Я думаю нам необходима вторая команда.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +22

      blak1 11 ноября 2015, 21:13

      А Зинит 2 для кого.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +367

      Клим Чугункин. 11 ноября 2015, 18:26

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Просто зинит-КАЛ.

      -4
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      Рейтинг: +1126

      richi > Клим Чугункин. 11 ноября 2015, 20:13

      Да, ты реально Клим Чугункин.

      1
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