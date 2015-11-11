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Терентьев: «Зенит» не замечает своих воспитанников»

11 ноября 2015, 18:23
4

Защитник «Ростова» Денис Терентьев рассказал, почему ему пришлось покинуть «Зенит», воспитанником которого он является, и перебраться в Ростов-на-дону.

«Я бы сказал так: молодым питерским футболистам не оказывается должного доверия, «Зенит» не проявляет необходимой заинтересованности. Все понимают, что тренер не станет рисковать и выпускать на поле молодого игрока, когда в его распоряжении есть более подготовленный, опытный, сформировавшийся иностранный футболист. Вот поэтому ребята и уезжают из Санкт-Петербурга, стремясь доказать свою состоятельность вдали от родного города. Но кто знает, может, когда-нибудь и вернутся времена, когда «Зенит» вновь станет замечать своих воспитанников. Ведь многие из тех, кто уехал несколько лет назад – в первую очередь Антон Соснин и Сергей Петров – находятся на виду в хороших командах.

Сейчас, находясь в «Ростове», я многое переосмысливаю. Например, мне сложно представить, что какой-нибудь игрок из дубля моей нынешней команды вдруг придет на место твердого игрока основного состава. Аналогичная ситуация была и в «Зените». Да, кому-то может быть предоставлена возможность проявить себя – как, например, Леше Евсееву в матче с «Локомотивом». Он неплохо вошел в игру, имел хороший момент для взятия ворот. Кто знает, забей Леша мяч после удара с левой ноги, его шансы закрепиться в основе могли возрасти. Получилось же пробиться в основной состав «Зенита» у Алексея Ионова! В любом случае молодому игроку необходимо доверие. Но, повторюсь, «Зениту» проще пойти по иному пути. Впрочем, молодежи необходимо много работать и постоянно доказывать свое право играть в главной команде. Тогда их старания будут вознаграждены», – отметил Терентьев.

Источник: Бобсоккер
Россия. Премьер-лига Зенит Ростов Терентьев Денис
Комментарии (4)
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Клим Чугункин.
1447255587
Просто зинит-КАЛ.
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blak1
1447265616
А Зинит 2 для кого.
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Zeff
1447315335
Такова политика клуба. Я думаю нам необходима вторая команда.
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