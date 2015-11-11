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  • Гасилин: «В России не дают шансов и не верят в своих игроков»

Гасилин: «В России не дают шансов и не верят в своих игроков»

11 ноября 2015, 16:40
15

Нападающий «Зенита» и молодежной сборной России Алексей Гасилин, выступающий на правах аренды за немецкий «Шальке», посетовал на то, что российские клубы не дают шансов молодым игрокам.

«Два года назад говорили: «Какое поколение!». Через два года мы опять подтверждаем – отправляем немцев, голландцев домой, играем в финале. Из той сборной Германии полсостава уже в Лиге чемпионов. Та выходит в «Байере» против Неймара. Зане на чемпионате Европы забил ноль голов, но ему доверяют в «Шальке», и он топ-игрок. Сейчас уже Зане в национальную сборную Германии приглашают, и абсолютно, на мой взгляд, заслуженно.

А у нас просто не дают шансов и не верят в своих игроков. Я просто не понимаю такую политику», - заявил Гасилин.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Россия Зенит Шальке-04 Гасилин Алексей Та Джонатан Сане Лерой
Комментарии (15)
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armen10
1447249885
Правильно говорит!в европе стоит молодежке показать хороший результат на одном крупном турнире,всех сразу в основу клубов ставят.а у нас не так! Все только по блату и по знакомству!
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APchelov
1447250253
РФС нужно комплектовать из родителей тех самых молодых футболистов! Да и в каждом клубе иметь свой родительский комитет
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кто там
1447251597
Все верно. Пусть уж у немцев зацепится или на крайняк в динамо, там ему дадут играть я думаю
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Shaft
1447251783
У нас нет системы доведения футболистов из спортшколы до команды мастеров. Ну выстрелили парни в 2006 на ЧЕ и что? Вратарь - говно, Прудников - говно, а остальные месят говно в ФНЛ и втором дивизионе. Та же история и с 2013 годом, она же с 2015. Они могут выстрелить только в своей возрастной. В большом футболе им делать нечего. Если он считает, что футболисты у нас ни чем не хуже, то почему их тогда в европейские клубы-то не расхватывают как пирожки? Это же рынок и рынок сумасшедший. Если где-то можно взять качественного игрока дешево - его возьмут. А у нас они и не качественные, и не дешевые.
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Коот
1447254869
Зачем доводить потенциально сильную молодёжь, когда можно купить какое-нибудь г... и поиметь ещё бабла с этого. Алексей, жаль, что времена Ю.А. Морозова прошли. Для всех жаль...
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Вомбат
1447262102
Человек не понимает очевидного, когда пишет "Если он считает, что футболисты у нас ни чем не хуже, то почему их тогда в европейские клубы-то не расхватывают как пирожки?" Объясняю очевидное - при прочих равных предпочтение при введении молодого игрока в состав команды мастеров отдается: - гражданину ЕС; -знающему хотя бы английский язык; -физически более развитому (последний аргумент работает для чернокожих и выходцев из южных стран, где 15 летние ребята в этом плане как у нас 18 летние). К этим очевидным аргументам за прибавляется еще аргумент против - юные россияне в последнее время не хотят ехать в Европу, и если есть хоть малейшая возможность зацепиться в России, используют ее.
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андрей андреев
1447262515
Нафига Зениту и т.п. возиться с мелкими? У Газпрома бабла дуром(кстати народного).Их игру Миллер смотрит,вы чё думаете ему было бы интересно смотреть на воспитанников(не по рангу).А так звёзды играют....как на ЧМ сидишь.
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OOOVVV.
1447270623
А ещё говорят лимит не нужен.Кстати,кому?
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Z O D I A C
1447276528
Ага, вам дай шанс, так вы такие контракты себе отгрохаете, что дешевле было бы держать с десяток халков и витселей.
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RamonCSKA
1447280400
ну так ты иди сначала покажи класс хотя бы в 1 дивизионе,ясно как божий день чтоты не конкурент халку с дзюбой
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