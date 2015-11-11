Гасилин: «В России не дают шансов и не верят в своих игроков»

Нападающий «Зенита» и молодежной сборной России Алексей Гасилин, выступающий на правах аренды за немецкий «Шальке», посетовал на то, что российские клубы не дают шансов молодым игрокам.

«Два года назад говорили: «Какое поколение!». Через два года мы опять подтверждаем – отправляем немцев, голландцев домой, играем в финале. Из той сборной Германии полсостава уже в Лиге чемпионов. Та выходит в «Байере» против Неймара. Зане на чемпионате Европы забил ноль голов, но ему доверяют в «Шальке», и он топ-игрок. Сейчас уже Зане в национальную сборную Германии приглашают, и абсолютно, на мой взгляд, заслуженно.

А у нас просто не дают шансов и не верят в своих игроков. Я просто не понимаю такую политику», - заявил Гасилин.