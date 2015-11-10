Милнер покинул расположение сборной Англии

Полузащитник «Ливерпуля» и сборной Англии Джеймс Милнер не сыграет в ближайших товарищеских встречах своей национальной команды.

Сообщается, что у Милнера выявлена травма задней поверхности бедра. Это повреждение футболист получил в матче Лиги Европы против «Рубина», после чего был вынужден пропустить встречу АПЛ с «Кристал Пэлас». Милнер покинул расположение сборной, а вызывать игрока ему на замену тренерский штаб не планирует.

Сборная Англии сыграет с Испанией и Францией 13 и 17 октября соответственно.