Шишкин: «В сборной готов играть на любой позиции в защите»

Защитник «Локомотива» и сборной России Роман Шишкин рассказал о том, чего ждет от товарищеских игр против Португалии (14-го ноября) и Хорватии (17-го ноября). Помимо этого, он отметил, что готов сыграть на любой позиции в обороне.

«Говорил, что меня давно не вызывали в сборную. В этом году меня вызывают всего лишь второй раз, поэтому для меня это будет важный матч. Провести хоть какое-то время на поле в майке сборной России для меня очень важно. Понятно, что это товарищеские встречи, но тем не менее мы постараемся выиграть. Португалия не в оптимальном составе, да и хорваты привезут не всех. Я постараюсь выйти на поле и сделаю все от меня зависящее.

В какой зоне меня планирует использовать Слуцкий? В последних матчах «Локомотива» я играл в центре, но в этом сезоне я уже ничему не удивляюсь. Куда поставят – там и буду играть. Хотелось бы сыграть против Роналду, Модрича и Ракитича, но они не приедут, так как это товарищеские встречи. Наверное, некоторые клубы договорились, чтобы их игроков не вызывали в сборную.

У меня сейчас с «Локомотивом» напряженный график, но выбирать не приходится – все находятся в таких условиях. Узнал о вызове в сборную из клуба, в «Локо» меня поздравили», — поделился Шишкин.